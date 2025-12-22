ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и "червени" фенове с нова акция за събиране на средства в помощ на Любо Пенев

Снимка: ЦСКА

Ръководството на ЦСКА заедно с фенската фракция "Трибуна Сектор Г" се обединява в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване и има нужда от финансова подкрепа.

От днес до 9 януари ще бъде пусната лимитирана тениска с лика на легендата, а цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.

„От 22 декември до 9 януари клубът и "Трибуна Сектор Г" се обединяваме в кампания в подкрепа на Любослав Пенев, който продължава да се нуждае от нашата помощ.

В рамките на инициативата ще бъде пусната лимитирана тениска в подкрепа Любо Пенев, като цялата събрана сума от продажбите ще бъде дарена за неговото лечение.

Тениската ще се продава в официалния клубен магазин на ул. "Солунска" 12 и във фен магазина на "Сектор Г", както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop , на цена 49,99 лв. (25,55 Евро).

Това не е просто тениска.

Това е жест на подкрепа, солидарност и вяра.

Когато сме заедно – сме по-силни!", се казва в анонса за акцията.

Снимка: ЦСКА

