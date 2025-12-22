Българин с френски паспорт надви световния №1 в бадминтона и вдигна ценен трофей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българинът с френски паспорт Христо Попов се наложи над световния шампион Юйци Шъ (Китай) с 21:19, 21:9, за да спечели финалите на Световния тур в бадминтона..

В мача за титлата 23-годишният французин изненада китайския номер 1 в света, превръщайки се в третия европеец, спечелил в тази дисциплина.

Шъ, който се стремеше да изравни рекорда на Виктор Акселсен от три титли в турнира след 2018 и 2024 година, показа признаци на умора във втория гейм, което доведе до убедителния успех за Попов в 45 мин.