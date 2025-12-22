България с най-слаб завършек на годината в ранглистата на ФИФА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България по футбол запази позицията си в обновената ранглиста на ФИФА от ноември и за декември - 88-о място, с актив от 1272,19 точки.

Това е най-слабият завършек за държавния ни тим в класацията, която води началото си от август 1993 г.

Предишното дъно бе миналия декември, когато бяхме 82-и, а тимът ни бе воден от Илиан Илиев. Той подаде оставка и на 24 септември бе заменен от Александър Димитров.

Иначе 96-ото място от април 2012 г. е най-ниската позиция на

Върхът ни е 8-ата позиция от юни 1995 г.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки.

На пета позиция е националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който води пред Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Топ 10 се допълва от Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88).