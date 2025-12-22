Българин свири във финала на световното клубно

Добромир Добрев беше втори съдия на финала на световното клубно първенство по волейбол за мъже.
На бразилска земя шампион на планетата стана италианският "Перуджа" след 3:0 над японския "Осака".
Предния това Добрев също беше втори съдия на единия от полуфиналите. В него "Перуджа" отново спечели с 3:0, а негов съперник бе бразилският "Волей Рената".
FIVB гласува доверия на българския съдия и за още три мача преди полуфиналите, на два от които беше първи арбитър.
Добрев свири и на световното клубно първенство за жени, което отново беше в Бразилия.