ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21961247 www.24chasa.bg

Българин свири във финала на световното клубно

1356
Добромир Добрев Снимка: БФВ

Добромир Добрев беше втори съдия на финала на световното клубно първенство по волейбол за мъже.

На бразилска земя шампион на планетата стана италианският "Перуджа" след 3:0 над японския "Осака".

Предния това Добрев също беше втори съдия на единия от полуфиналите. В него "Перуджа" отново спечели с 3:0, а негов съперник бе бразилският "Волей Рената".

FIVB гласува доверия на българския съдия и за още три мача преди полуфиналите, на два от които беше първи арбитър.

Добрев свири и на световното клубно първенство за жени, което отново беше в Бразилия.

Добромир Добрев Снимка: БФВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта