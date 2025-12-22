Александър Везенков номиниран за представяне на годината (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

2025 година бе изпълнена с впечатляващи индивидуални представяния по паркетите на Стария континент.

От ФИБА събраха двубои, оставили следа в историята на играта с оранжевата топка, в които блестят някои от големите звезди на европейския баскетбол. Сред тях се нарежда и българският национал Александър Везенков.

206-сантиметровото крило на "Олимпиакос" е сред кандидатите за званието "Представяне на годината".

Везенкон блесна с 40 точки при драматичния успех на България в квалификациите за Евробаскет 2025 срещу Швеция с 81:77 след продължение. Срещата се игра през февруари в "Арена Ботевград".

Тогава Везенков имаше на сметката си още 18 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки за 44 минути на терена като титуляр, което му донесе КПД 49. При стрелбата си той бе 7/11 от средно разстояние, 6/14 от тройката и 8/8 от фаул линията.

Освен Везенков номинирани са звезди като Мария Хезоня, Лука Дончич, Янис Адетокунбо, Никола Йокич, Симоне Фонтекио, Алперен Шенгун, Силвен Франсиско, Никола Вучевич и Кристапс Порзингис.