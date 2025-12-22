Мъри Стоилов: Искрено вярвам, че този "Гьозтепе" има много по-голям потенциал, гоним Европа

Българският старши треньор на турския елитен "Гьозтепе" (Измир) Станимир Стоилов коментира целите на отбора след края на първия дял в първенството.

Тимът на Мъри надви "Самсун" 2:0 у дома за край на годината и с 32 точки и се нарежда на 4-ото място, на 3 от 3-ия "Трабзон.

„Миналата година си поставих доста висока цел, защото това беше моята мечта. Това е една от целите, които искам да постигна в този клуб. Като фенове, играчи и клуб, всички ние вярвахме в тази мечта заедно и сега всички заедно я преследваме. Ще се борим докрай и ще видим какво ще се случи в края на сезона.

Вярвам, че футболистите ще направят всичко, за да постигнат това. Нашите фенове също ни оказват невероятна подкрепа. Ще продължим тази борба докрай с тях. Миналата година това беше цел, която не изглеждаше много реалистична, но все пак се борихме силно. Този сезон – от гледна точка на битка и себераздаване, ще бъде същото. Обещавам го на всички наши фенове. Искрено вярвам, че този отбор има много по-голям потенциал", декларира Стоилов.

Следващият мач на "Гьозтепе" е на 18 януари като домакини на "Ризе" в среща от 18-ия кръг.