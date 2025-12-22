Благотворителен турнир за Любо Пенев и във Варна на 27 и 28 декември

След благотворителния турнир в подкрепа на бившия национален футболист и треньор Любослав Пенев в София, подобен ще се организира и във Варна.
Новината бе съобщена от семейството му в неговия профил във фейсбук. Ето какво написаха:
"Скъпи приятели,
На 27–28.12 в Trinity Park, кв. Чайка, Варна ще се проведе благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на Любослав Пенев.
Каним всички, които обичат футбола и вярват в човечността и взаимната подкрепа, да се включат и да станат част от това обединяващо преживяване.
Записвания и информация: 0898 455 556.
От името на нашето семейство благодарим на инициаторите и организаторите за сърцето и енергията, с които стоят зад тази кауза, и вярваме, че с тази инициатива ще вдъхновим още много хора да се включат и да участват.
Турнирът в София на 21 декември премина с изключително голям интерес, много участници и невероятна, приятелска атмосфера. Всички си тръгнаха вдъхновени, а Любо прие новината с огромно вълнение и благодарност - именно тази подкрепа ни дава сили.
Очакваме ви във Варна — с отбор, с приятели и с отворено сърце.
С благодарност,
Семейството на Любослав Пенев."