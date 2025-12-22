“Реал” отсрами Европа в класацията на “Форбс” за най-скъпите клубове

Преди девет години най-скъпият спортен клуб в света струваше 5 милиарда долара. Сега тази цифра дори не би влязла в топ 50.

“Далас Каубойс” от лигата по американски футбол оглавява класацията на “Форбс” за 10-а поредна година като най-скъп клуб на света. В момента стойността на отбора се оценява на 13 милиарда долара. Увеличението е с приблизително 30% в сравнение с оценката от миналата година. И в това си има резон. Миналия сезон приходите им надхвърлиха 1,2 милиарда долара. Само един отбор от който и да е спорт е бил в рамките на 350 милиона долара от тази цифра, изоставайки със 105 милиона долара.

Стойността на 50-те най-ценни отбора е 353 милиарда долара. Това е с 22% повече, отколкото преди година и повече от два пъти повече от преди четири години. Като цяло Северна Америка е представена от 44 от 50-те избрани организации.

В топ 20 пък има само един европейски клуб. И това е “Реал” (М). Рекордьорът по отличия от Шампионската лига е оценен на 6,75 милиарда долара и заема 20-ото място в подреждането.

На второ място в класацията е баскетболният “Голдън Стейт” - 11 млрд. долара. Следват клубовете от НФЛ “Лос Анджелис Рамс” (10,5 млрд.) и “Ню Йорк Джайънтс” (10,1 млрд.). Пети по стойност е баскетболният “Лос Анджелис Лейкърс”, който се изкачва напред в подреждането, след като преди година бе 8-и, а сега е оценен на точно 10 млрд.

Зад отбора, в който играе ЛеБрон Джеймс, е друг тим от НБА - “Ню Йорк Никс” - 9,75 млрд. От осмо до десето място са все тимове от НФЛ - “Сан Франциско” (9 млрд.), “Филаделфия Ийгълс” (8,6) и “Чикаго Беърс” (8,3). Топ 10 допълват още бейзболният “Ню Йорк Янкис” (8,3), клубовете от НФЛ “Ню Йорк Джетс” (8,1), “Лас Вегас Рейдърс” (7,7) и “Вашингтон командърс” (7,6). Баскетболният “Лос Анджелис Клипърс” дели 15-ото място с “Маями Долфинс” от НФЛ със стойност от 7,5 млрд. В подреждането следва баскетболният “Хюстън” (7,4). А точно над “Реал” (М) са бейзболният “Лос Анджелис Доджърс” и клубът от лигата по американски футбол “Денвър” - 6,9 млрд.

Отборът на “Далас” може и да струва най-много, но напоследък няма титла в НФЛ. СНИМКА: РОЙТЕРС

Вторият най-скъп футболен клуб е “Манчестър Юнайтед”. 20-кратният шампион на Англия заема 24-ото място с оценка от 6,6 милиарда долара.

“Форбс” поставя“Барселона” на 42-ата позиция с 5,65 милиарда долара. “Ливърпул” е на 48-о място с 5,4 милиарда долара, като стойността им е останала практически непроменена.

Интересното е, че актуалният носител на Шампионската лига “Пари Сен Жермен” дори не е в списъка. Същото важи и за германския гранд “Байерн”.

В класацията на 50-те най-скъпи отбори има и 2 от Формула 1. “Ферари” е на 26-о място с 6,5 милиарда долара. “Мерцедес” е нареден на 34-ата позиция с оценка от 6 милиарда долара.