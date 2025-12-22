Алберт Попов 23-и в Алта Бадия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският ас алпийските ски Алберт Попов завърши 23-и в слалома от световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Алта Бадия.

Попов даде общо време 1,46,10 мин, след като беше 18-и в първия манш с 54,62 сек и 20-и във втория с 51,48.

Той изостана на 1.60 секунди от победителя Атле Ли Мактрат (Норвегия), който записа първа победа за новия сезон и четвърта в кариерата си.

Втори на 30 стотни от секундата остана лидерът след първия манш и олимпийски шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция). Швейцарецът Лоик Меяр е трети с пасив от 39 стотни, след като допусна грешка в долната част на трасето.

Другият българин, който участва в слалома, Калин Златков се нареди 61-и.

В генералното класиране води Марко Одермат (Швейц) с 805 точки, следван от Тимон Хауган (Нор) с 360, Лукас Пинейро Бротен (Браз) с 358 и други. Алберт заема 63-о място с 57.

С тях Попов е 21-и за малкия кристален глобус в слалома, в който лидер е Хауган с 245 точки, пред Клеман Ноел със 182 и Пако Раса (Фр) със 180.