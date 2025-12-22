Английски тим е единственият без победа до Коледа от големите първенства

Големите първенства в Европа вече са почти преполовени, а в топ 5 на шампионатите (Англия, Италия, Испания, Германия и Франция) има един тим, който още не знае какво е победа през този сезон. Става дума за участника във Висшата лига “Уулвърхемптън”. От 17 мача отборът е записал едва 2 равенства и ще бъде единственият, който ще посрещне Коледа без успех от началото на кампаниите в големите първенства.

Въпреки смяната на треньора след негативните резултати по-добри обаче не дойдоха. “Вълците” стартираха сезона начело с Витор Перейра. Той бе уволнен след слабия старт на кампанията. На негово място бе назначен Роб Едуардс, но и с него нещата не вървят.

В представянето си от началото на шампионата “Уулвърхемптън” изравни постижението за най-слаб старт на кампанията във Висшата лига. Също 2 спечелени точки преди празниците преди 5 г. бе активът и на “Шефилд Юнайтед”.

Ситуацията пред “Уулвърхемпън” най-вероятно няма да се подобри до Нова година. В празничните двубои тимът първо ще гостува на актуалния шампион на Англия “Ливърпул”. А в следващия кръг ще има нова визита на “Манчестър Юнайтед”.

В последния възможен момент участта на “Уулвърхемптън” избегна италианският “Фиорентина”. Клубът от Флоренция нямаше успех от началото на сезона и бе закотвен на дъното в серия “А”. Но след победата в последния кръг преди Коледа 5:1 над “Удинезе” излезе от негативната серия, в която се намира и вече излизането от т.нар. опасна зона изглежда близо. Всъщност “Фиорентина” показва две лица през сезона. Най-слабият към момента в Италия ще играе в европейските клубни турнири и след Нова година. “Фиорентина” се класира за плейофа в Лигата на конференциите, но пък за сметка на това е последен в местното първенство. Подобно нещо е често срещано за тимове от малки държави, но не и за тези от най-големите шампионати в Европа.

Подобен случай като на “Фиорентина” има и в германската Бундеслига. Там на последно място в класирането към момента е “Майнц”, който също ще участва след Нова година в европейски мачове. Клубът се класира директно за 1/8-финалите за Лигата на конференциите. Но в местното първенство има само един успех от 15 мача, като той дойде през септември, когато бе победен 4:1 “Аусбург”, при това като гост.