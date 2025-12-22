ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Игор Тиаго стана звезда в английската Висша ли...

Англия трепери от стадионите на световното

Селекционерът на Англия Томас Тухел СНИМКА: РОЙТЕРС

Един от фаворитите на задаващото се историческо световно първенство - Англия, е притеснена от тревното покритие на един от стадионите, където селекцията на Томас Тухел ще играе. Става дума за съоръжението “Джилет”, където родината на футбола ще се изправи срещу Гана във втори мач от груповата фаза на мондиала.

Точно на същия стадион преди време една от звездите на Англия - Рубен Лофтъс-Чийк скъса ахилесово сухожилие по време на приятелския двубой с “Ню Инглънд Революшън” преди 5 г. Тогава от клубния му “Челси” заявиха, че основната причина за тежката травма е състоянието на терена.

Английският защитник Рийс Джеймс, който игра в САЩ миналото лято по време на световното клубно, също критикува настилките, на които се провеждат срещите от мондиала.

