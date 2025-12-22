Англия трепери от стадионите на световното

Един от фаворитите на задаващото се историческо световно първенство - Англия, е притеснена от тревното покритие на един от стадионите, където селекцията на Томас Тухел ще играе. Става дума за съоръжението “Джилет”, където родината на футбола ще се изправи срещу Гана във втори мач от груповата фаза на мондиала.

Точно на същия стадион преди време една от звездите на Англия - Рубен Лофтъс-Чийк скъса ахилесово сухожилие по време на приятелския двубой с “Ню Инглънд Революшън” преди 5 г. Тогава от клубния му “Челси” заявиха, че основната причина за тежката травма е състоянието на терена.

Английският защитник Рийс Джеймс, който игра в САЩ миналото лято по време на световното клубно, също критикува настилките, на които се провеждат срещите от мондиала.

