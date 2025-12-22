ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Западът доведе ситуацията в стратегическата...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21962359 www.24chasa.bg

Човек от НАТО дойде на традиционния коледен обяд за ветераните на ЦСКА

2284
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

ЦСКА организира традиционния коледен обяд за ветераните на клуба във Военния клуб в столицата. На празничното събитие се събраха няколко поколения футболисти, треньори и деятели на "армейците".

Специален гост на събитието беше генерал-лейтенант Явор Матеев, представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС.

В началото на празненството бе разрязана специална торта, изработена по повода, а генерал-лейтенант Явор Матеев произнесе поздравително слово към легендарните фигури.

Сред славните ветерани, които присъстваха на събитието, бяха Георги Велинов, Пламен Марков, Стойчо Младенов, Радослав Здравков, Сашо Борисов, Методи Томанов, Петър Витанов, домакинът Бай Добри, Валентин Михов, Георги Илиев-Майкъла, Лъчезар Танев, Тодор Янчев, Емил Бучински, Емил Димитров, Галин Иванов, Милен Радуканов, Стоян Колев, Христо Марашлиев, Анатоли Нанков, Адалберт Зафиров, Мартин Зафиров, Константин Мирчев, Тодор Кючуков, Александър Йорданов, Антон Димитров и други.

СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта