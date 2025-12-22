ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Касите на БНБ ще работят извънредно на 27 декември...

"Апоел" пак ще играе в България

Феновете на "Апоел" в София Снимка: facebook.com/hapoeltlvbc/

Баскетболният "Апоел" (Тел Авив) се завръща в София. Израелският отбор ще посрещне "Анадолу Ефес" в двубоя си от 23-ия кръг на Евролигата на 20 януари на българска земя. Причината турците отказват да гостуват на съперника в Израел.

Както е известно, "Апоел" започна кампанията у нас, като игра срещи в София и Ботевград. В края на миналия месец обаче тимът получи разрешение да се завърне у дома. И изигра няколко срещи на родна земя.

„Мачът от 23-ия кръг на Евролигата, в който ще гостуваме на "Апоел" (Тел Авив) на 20 януари 2026 година (вторник), ще се играе на неутрална територия в столицата на България - София, като нашият отбор няма да пътува до Израел", написаха от турския клуб.

