ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Западът доведе ситуацията в стратегическата...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21962699 www.24chasa.bg

ПСЖ предлага доживотен договор на треньора Луис Енрике

588
Пеп Гуардиола и Луис Енрике

Шефовете на "Пари Сен Жермен" искат да подпише доживотен договор със старши треньора Луис Енрике, твърди исанският вестник AS. Енрике е начело на парижани от лятото на 2023 година. Настоящият му договор е до 30 юни 2027-а.

Под ръководството на 55-годишния Енрике французите спечелиха шест трофея през 2025 г., като ликуваха с Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Междуконтиненталната купа на ФИФА, Френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция.

След 16 мача ПСЖ има 36 точки и е втори в класирането във френската Лига 1.

Пеп Гуардиола и Луис Енрике
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта