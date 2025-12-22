ПСЖ предлага доживотен договор на треньора Луис Енрике

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефовете на "Пари Сен Жермен" искат да подпише доживотен договор със старши треньора Луис Енрике, твърди исанският вестник AS. Енрике е начело на парижани от лятото на 2023 година. Настоящият му договор е до 30 юни 2027-а.

Под ръководството на 55-годишния Енрике французите спечелиха шест трофея през 2025 г., като ликуваха с Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Междуконтиненталната купа на ФИФА, Френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция.

След 16 мача ПСЖ има 36 точки и е втори в класирането във френската Лига 1.