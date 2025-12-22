ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Цървена звезда" върна легендата на клуба Деян Станкович за треньор

Деян Станкович Снимка: "Цървена звезда"

"Цървена звезда" официално обяви назначаването на Деян Станкович за старши треньор. Клубната легенда сменя Владан Милоевич, който беше уволнен.

"Цървена звезда" има 45 точки след 20 мача и е втори в класирането на сръбското първенство. В общия етап на Лига Европа отборът е 17-ти с 10 точки.

47-годишният Станкович вече бе начело на гранда от Белград от 2019 до 2022 г. Под негово ръководство "Звезда" спечели три шампионски титли и две купи на Сърбия.

За последно Станкович бе начело на "Спартак" (Москва). На 11 ноември „червено-белите" прекратиха договора на сърбина.

