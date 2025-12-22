"Цървена звезда" върна легендата на клуба Деян Станкович за треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Цървена звезда" официално обяви назначаването на Деян Станкович за старши треньор. Клубната легенда сменя Владан Милоевич, който беше уволнен.

"Цървена звезда" има 45 точки след 20 мача и е втори в класирането на сръбското първенство. В общия етап на Лига Европа отборът е 17-ти с 10 точки.

47-годишният Станкович вече бе начело на гранда от Белград от 2019 до 2022 г. Под негово ръководство "Звезда" спечели три шампионски титли и две купи на Сърбия.

За последно Станкович бе начело на "Спартак" (Москва). На 11 ноември „червено-белите" прекратиха договора на сърбина.