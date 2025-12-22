Как Игор Тиаго стана звезда в английската Висша лига въпреки смъртта на баща си, тежката контузия и студа в България

"Най-тежкият момент в живота ми беше през 2020 г. Тогава отключих депресия и само няколко човека знаеха за това", твърди нападателят на "Брентфорд" Игор Тиаго.

Пет години по-късно той играе във Висшата лига и диша във врата на норвежеца Ерлинг Холанд в битката за топголмайстор в Англия и е с амбицията да стане най-резултатният бразилец за един сезон.

Както пишат медиите на Острова, той е изпълнил заветната си мечта. Докато я постигне обаче, той е минал през смъртта на баща си, преодолял е тежка депресия, издържал е на студовете в България и на тежка контузия, чието лечение продължава почти година.

Брадатият бразилски здравеняк стана разпознаваем едва в шестия кръг на сегашното първенство благодарение на "Манчестър Юнайтед". Тогава всички

следяха мъчителния старт на треньора на "червените дяволи" Рубен Аморим, но видяха дубъла на Игор Тиаго

После се оказа, че това са четвъртият и петият гол на бразилеца във Висшата лига, но предишните бяха в мачове на "Брентфорд" срещу по-скромни съперници - "Нотингам", "Борнмут" и "Съндърланд". А и самият нападател се беше скрил от всички от лятото на 2024 г.

В Англия той пристигна през юли от "Брюж", но в първия мач от предсезонната подготовка и вместо дебют във Висшата лига се среща с контузия на менискуса, последвана с три месеца възстановяване.

"Почувствах как в коляното ми нещо прещрака. Но продължих да играя в мача, защото беше първия път, когато ме гледаха в Англия. Справих се добре, но след това дойдоха усложненията. Тогава ми беше много тежко, притеснявах се как това ще повлияе на кариерата ми", признава бразилецът.

Оказа се, че е повлияло положително. "Брентфорд" търси спешно заместник на напусналия Айвън Тоуни, който вместо в някой гранд от английската Висша лига отпраши за Саудитска Арабия. Затова "пчеличките" купуват от "Брюж" Игор Тиаго за 11 млн. евро. Но както споменах, той се контузва преди официалния си дебют и е наличен чак през ноември.

Играе в четири мача - три пъти като резерва и веднъж е титуляр. Нула голове, нула асистенции и нова кошмарна контузия. Оказва се, че болното му коляно се е инфектирало. Още една пауза заради контузията и мощен удар по менталното му състояние.

Вместо заместник на най-добрия си футболист треньорът на "Брентфорд" Томас Франк получава въпросната нула - Игор така и не се появява на терена до края на сезона. На пресконференциите той безпомощно размахва ръце и отговаря на журналистите: "Рискът за такава инфекция е 2%. Но когато си играч на "Брентфорд", очевидно е 98%".

За негов късмет по онова време изгряват други футболисти - Брайън Мбемо, Йоан Виса и Кевин Шаде, които през сезон 2024-2025 вкараха общо 40 гола във Висшата лига.

По същото време Тиаго се занимава със самоанализ на психиката си. "Сезонът беше много важен за мен. Научих много неща,

опознах тялото си и реакцията му в различни ситуации

Не играех, но схванах как работи организмът ми", смята той.

В съвременния футбол рядко ти дават втори шанс. Особено в английската Висша лига, където няколко неуспешни мача могат да те изхвърлят от състава завинаги. Така че направо е удивително как "Брентфорд" изтърпя отсъствието на Игор цяла година. Треньорът Франк успява да го оцени на тренировките, а не покрай 175-те му минути във Висшата лита. Все пак разбира, че това момче си струва да бъде изчакано да се прояви.

"Той е работлив нападател, който отлично пресира съперника. В прекрасно физическо състояние е и може много да ни помогне при пресирането на съперника", каза датчанинът.

Всъщност Франк така и не дочака Тиаго в "Брентфорд", защото през лятото пое "Тотнъм", а неговото място зае Кийт Андрюс, който преди това работи с отбора при статичните положения. Той поне не е трябвало да бъде убеждаван в ефикасността на Игор.

"Той има заразителен характер. Физиката и резултатността му го правят впечатляващ играч", е мнението на ирландския наставник.

Статистиката на нападателя действително впечатлява. Във Висшата лига през този сезон той е изиграл 1312 минути в 16 мача, от които само в един не е бил титуляр.

Вкарал е 11 гола, което означава, че след още 5 до май ще стане най-резултатният бразилец в Англия в рамките на един сезон. С по 15 попадения са Роберто Фирмино, Габриел Мартинели и Матеус Куня, а с 14 - Робиньо и Габриел Жезус.

Европейската кариера на Игор започва от дубъла на "Лудогорец". В следващите две години цената му скочи от 1,1 млн. до 33,1 млн. евро, като последния трансфер не успя да надуши даже футболният топинфлуенсър Фабрицио Романо.

Като професионален футболист Тиаго се проявява за първи път през 2020 г. в "Крузейро". Той мечтае за английската Висша лига, като смята, че трябва да усъвършенства футболните си качества в Европа, защото

родната Бразилия не му предоставя подобен шанс

От горещата си родина футболистът пристига в хладната България, като трансферът му в местния футболен доминатор "Лудогорец" е обявен на 2 март 2020 г.

След само два-три дни Игор започва да си стяга багажа, за да се прибере в родината си. Агентът му обаче успява да го убеди да изчака малко.

"Беше голяма промяна за мен. Хората в България не бяха толкова весели, както в Бразилия. Това беше истински културен шок", сподели по-късно нападателят в интервю.

Във футбола също първоначално не му потръгва, даже го пращат в дублиращия отбор. По-късно обаче Тиаго шокира сънародниците си с изказване: "В България футболът е по-техничен и бърз в сравнение с бразилския. Има много повече подавания." Българските медии с удоволствие цитират това му изказване постоянно.

Само с няколко мача за дубъла на "Лудогорец"

Игор доказва качествата си

и оттам нататък започва да вкарва вече за първия отбор. Оказва се, че в Източна Европа не е е чак толкова страшно, а адаптацията му е ускорена от политиката на клуба - там има още осем бразилци. Даже изписват готвач от Страната на кафето.

Той бързо става звезда, вкарва 21 гола и дава 7 асистенции в 55 мача, печели първенството (2 пъти), купата и суперкупата на България.