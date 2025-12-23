ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

1820
"Арсенал" приема "Кристал Палас" за последния четвъртфинал от турнира за купата на английската лига. Победителят среща "Челси" в следващата фаза. Снимка: Ройтерс

14,30 ч Футбол, Конго - Бенин MAX sport 4

14,35 ч Колокрос Eurosport 1

15,45 ч Футбол, "Ал Хюсейн" - "Ахал" "Нова спорт"

16,05 ч Колокрос Eurosport 1

17,00 ч Футбол, Сенегал - Ботсуана MAX sport 1

18,00 ч Футбол, "Ал Сад" - "Шабаб ал Ахли" "Нова спорт"

19,15 ч Баскетбол, "Локомотив" - "Балкан" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, Нигерия - Танзания MAX sport 3

19,30 ч Футбол, "Фенербахче" - "Бешикташ" MAX sport 4

19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Барселона" MAX sport 1

20,15 ч Футбол, "Ал Итихад" - "Насаф" "Нова спорт"

21,45 ч Баскетбол, "Париж" - "Цървена звезда" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Арсенал" - "Кристал П" "Диема спорт" 2

22,00 ч Футбол, Танзания - Уганда MAX sport 4

23,00 ч NHL, "Торонто" - "Питсбърг" MAX sport 3

1,30 ч NHL, "Детройт" - "Далас" MAX sport 2

3,00 ч NBA, "Далас" - "Денвър" "Диема спорт" 2

5,30 ч NBA, "ЛА Клипърс" - "Хюстън" "Диема спорт" 3

