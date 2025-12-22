Алберт Попов: Силно вярвам, че януари ще е по-силен за мен!

Алберт Попов е имал и силни, и по-неубедителни състезания на пистата в Алта Бадия. Този път нямаше повод да се радва, тъй като остана 23-и в последния за календарната година слалом от световната купа по ски в алпийските дисциплини.

В първия манш нашият представител в елита даде 18-о време, а във втория бе 20-и.

“Не съм доволен, разбира се, тръгнах с доста добри очаквания. Тренировките преди днешния старт бях много бърз, уверен. Тръгнах със същото усещане и днес, но очевидно нещо не пасна.

Със сигурност не е една от любимите ми писти, но тук съм бил и бърз. Смятам, че дадох всичко от себе си, просто днес просто не се получи".

Вторият манш може би се видя, че след първата част стръмната надолу нямаше почти завои. Това какво значи – много висока скорост, трябва да си много прецизен с натиска. Там се усетих добре, но явно не съм бил чак толкова бърз.

Просто взимаме поуките, гледаме смело напред. Очаква ни един хубав януари, надявам се с хубави трасета, позитивни емоции и да ни тръгне добре.

Аз се старая всяко едно спускане да давам всичко от себе си. Има моменти, в които се получава много лесно, има моменти, в които е по-трудно. Стабилен съм и силно вярвам, че януари ще е по-силният месец за мен”, коментира Попов за страницата на Българската федерация по ски във Facebook.