"Локомотив Авиа" спечели първия дял на редовния сезон във волейбола

Вицешампионът на България в мъжкия волейбол "Локомотив Авиа" спечели първия дял на редовния сезон.
В последен мач от 11-ия кръг, игран в Пловдив, домакините се наложиха с 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) над "Нефтохимик".
Така на първата позиция воденият от Найден Найденов тим има 9 победи, 1 загуба и 25 точки.
Втори е първенецът в последните 2 сезона "Левски" с 8/2/23, а трети ЦСКА със 7/3/24. Във волейбола първият показател за класирането е броят на победите.
"Нефтохимик" заема 4-ата позиция със 7/3/20.
Първите 8 в класирането на първия дял се класират за 1/4-финалите в турнира за купата на България, който се ще проведе от 16 до 18 януари в Самоков.
Двойките са:
"Локомотив Авиа" - "Монтана"
"Левски" - "Пирин" (Рз)
ЦСКА - "Дея спорт"
"Нефтохимик" - "Берое"
Победителят от първата двойка среща в 1/4-финалите този оп последната и съответно този от второта - този от третата.