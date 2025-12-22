"Локомотив Авиа" спечели първия дял на редовния сезон във волейбола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицешампионът на България в мъжкия волейбол "Локомотив Авиа" спечели първия дял на редовния сезон.

В последен мач от 11-ия кръг, игран в Пловдив, домакините се наложиха с 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) над "Нефтохимик".

Така на първата позиция воденият от Найден Найденов тим има 9 победи, 1 загуба и 25 точки.

Втори е първенецът в последните 2 сезона "Левски" с 8/2/23, а трети ЦСКА със 7/3/24. Във волейбола първият показател за класирането е броят на победите.

"Нефтохимик" заема 4-ата позиция със 7/3/20.

Първите 8 в класирането на първия дял се класират за 1/4-финалите в турнира за купата на България, който се ще проведе от 16 до 18 януари в Самоков.

Двойките са:

"Локомотив Авиа" - "Монтана"

"Левски" - "Пирин" (Рз)

ЦСКА - "Дея спорт"

"Нефтохимик" - "Берое"

Победителят от първата двойка среща в 1/4-финалите този оп последната и съответно този от второта - този от третата.