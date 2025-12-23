Салах спаси Египет от издънка срещу Зимбабве

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Египет победи трудно с 2:1 аутсайдера Зимбабве в първия си мач от група "В" на турнира за купата на Африканските нации в Агадир, Мароко.

Капитанът Мохамед Салах вкара победния гол в първата минута на добавеното време. Салах, който започна първия си мач като титуляр след четири поредни двубоя като резерва за "Ливърпул", се разписа с левия крак.

Футболистите на Египет бяха по-активни пред вратата на Зимбабве, но пропуснаха редица шансове, а съперникът изненадващо отбеляза за 1:0 чрез Принс Дубе в 20-ата минута.

Египет, който е сред фаворитите за спечелване на първата си титла от 2010 година насам, изравни в 64-ата минута, когато за 1:1 се разписа Омар Мармуш.

В следващия си двубой от турнира Египет ще се изправи срещу Република Южна Африка на 26 декември.