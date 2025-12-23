"Реал" и "Лион" се разбраха за наема на Ендрик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Реал" Ендрик ще играе в "Олимпик Лион" във втората половина от сезона, съобщава авторитетният вестник "Екип". Клубовете са се споразумели за сделката за 19-годишния футболист, която ще бъде до юни. "Лион" няма да има опция за закупуване на бразилеца.

Френският клуб ще плати на "Реал" 1 милион евро за наема и ще поеме 50 процента от заплатата на играча.

Очаква се Ендрик да се присъедини към "Лион", когато тренировките на отбора се възобновят на 29 декември. Трансферът ще бъде официализиран след 1 януари.

Желанието на Ендрик е да облече екипа на "Лион", където ще получи много повече игрови минути.