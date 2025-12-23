ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха Александър Исак заради счупване на глезена

Александър Исак Снимка: "Ливърпул"

"Ливърпул" обяви, че Александър Исак е счупил глезена си при победата с 2:1 над "Тотнъм" в събота и е претърпял операция.

Футболистът пострада при сблъсък с Мики ван де Вен, когато реализира първия гол при успеха на мърсисайдци.

„След поставяне на диагнозата, беше извършена операция на контузията на глезена на Исак, включваща фрактура на фибулата. Рехабилитацията на Исак ще продължи в тренировъчния център, като все още не е определена дата за завръщането му", се посочва в изявлението, публикувано на клубния сайт на "Ливърпул".

Това сериозен удар за 26-годишния футболист, който преживя слаб старт в "Ливърпул" след трансфера от "Нюкасъл" и сега е изправен пред месеци извън игра.

