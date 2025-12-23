ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФИФА тества нова технология за определяне на тъчове и засади

ФИФА тества нова технология, която може да определи с абсолютна точност дали топката е преминала линията или е имало засада.

Иновацията, наречена "Извън границите", беше една от няколкото разработки, изпробвани на трите мача от Междуконтиненталната купа, проведени в Катар този месец.

ФИФА създава 3D модели на играчите и терена в реално време, позволявайки на съдиите да видят ситуацията от различни ъгли и да определят засадата по-интуитивно.
Усъвършенствана е и полуавтоматичната технология. При нея се използват камери и сензори за проследяване на топката и телата на играчите, като автоматично се генерира предупреждения за засада, които се изпращат на ВАР съдиите.

Новите технологии са разработени от ФИФА в сътрудничество с Hawk-Eye Innovations. Все още не е известно дали ще бъдат внедрени в националните първенства.

