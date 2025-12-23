"Тотнъм" може да привлече Омар Мармуш от "Манчестър Сити" през януари

"Тотнъм" обмисля да привлече нападателя Омар Мармуш от "Манчестър Сити" през януарския трансферен прозорец. Лондончани се надяват да успеят с египтянина, след неуспешния опит на клуба да привлече крилото Савио през лятото. Трансферът на нападателя Антоан Семеньо от "Борнемут" също изглежда все по-малко вероятен, което кара лондонския клуб да проучи други варианти, според сайтът TЕАМtalk.

26-годишният египетски национал се присъедини към "Манчестър Сити" от "Айнтрахт" през януари 2025 г. за 68 милиона евро. Времето му за игра на „Етихад" обаче е ограничено поради доминацията на Ерлинг Холанд и конкуренцията от играчи като Савио, Жереми Доку, Бернардо Силва, Оскар Боб и Фил Фодън. Този сезон Мармуш има само 15 участия, често влизайки като резерва.

Нападателят е играл само 206 минути във Висшата лига този сезон. В момента той е с националния отбор на Египет на Купата на африканските нации в Мароко.

Очаква се мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола да запази Мармос, тъй като цени ролята му в ротацията на състава по време на натоварения график. Единствената реална надежда на Тотнъм в преговорите с Манчестър Сити може да бъде заем с опция за закупуване.