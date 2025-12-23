"Барселона" с най-дългата серия от 12 години - вкарва в 38 мача поред в Ла Лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тимът на "Барселона" е отбелязал голове в 38 поредни мача от Ла Лига, най-дългата им серия от попадения от октомври 2013 г. насам.

В тези 38 мача играчите на "Барселона" вкараха 103 гола, а допуснаха 39. Каталунците отбелязаха 77 гола от игра, 14 с глава и осем от дузпи. В тези мачове момчетата на треньора Ханзи Флик спечелиха 31 пъти и загубиха само 4. Отборът завърши наравно в останалите три мача.

След 18 кръга в Ла Лига този сезон, "Барселона" е на първо място в класирането с 46 точки. "Реал" е втори с 42 точки.