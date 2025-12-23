ФИФА вдигна забраната за трансфери на клуба, където рита Роналдо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФИФА отмени забраната на саудитския "Ал Насър" да подписва договори и регистрира нови футболисти, съобщи Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Международната федерация е потвърдила, че "Ал Насър" е погасил всичките си задължения.

Трансферната забрана бе наложена на клуба, където рита суперзвездата Кристиано Роналдо, поради дълг към "Манчестър Сити" за трансфера на централния защитник Аймерик Лапорт от 2023 г.

Саудитският клуб не бе платил на "гражданите" приблизително 9 милиона евро. Дългът е бил с падежна дата на 31 август. Миналата есен Лапорт премина от "Ал Насър" в "Атлетик Билбао".