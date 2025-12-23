"Партизан" окончателно загуби дело срещу бивш футболист на "Черно море"

Лидерът в сръбското първенство "Партизан" е наказан с лишване от правото да регистрира нови попълнения в следващите три трансферни периода, по-точно до лятото на 2027 година. Ръководството на тима от Белград има възможността автоматично да си осигури премахване от списъка със спрени клубове, като изплати дълговете.

Шефовете трябва да се платят 1,3 милиона евро по "делото Патрик Андраде" и още 300 хиляди евро дългове по делото или общо 1,6 милиона. "Партизан" загуби спора пред Спортния арбитражен съд, като същевременно изчерпа всички правни средства.

Патрик Андраде игра за "Черно море" в периода 2018-2020 година, а в момента носи екипа на "Карабах" (Азербайджан). Парите за Андраде са заплати, премии, бонуси за постижения и процент от следващ трансфер, който той така и не е получил.

В последните два дни се наложи "черно-белите" от Белград да излязат с официално становище и да уверят обществеността, че дългът към Патрик Андраде скоро ще бъде уреден и че няма да има усложнения относно регистрацията на нови футболисти.

В "Партизан" играе и българският полузащитник Янис Карабельов, а цветовете на тима в миналото са защитавали Иван Иванов и Валери Божинов.