Българската художествена гимнастика изпраща година със 111 медала от големи състезания

1088
Стилияна Николова Снимка: БФХГ

Българска федерация художествена гимнастика отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала от Гран При и международни турнири, Европейски, Световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство.

Завоюваните отличия са 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови.

Най-големите успехи постигна Стилияна Николова, която стана световна и европейска вицешампионка в многобоя съответно от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя има още три златни медала на финалите на обръч, топка и бухалки, а в Бразилия взе също сребро отборно, на обръч и на лента.

"Това не са просто цифри. Това са часове труд, хиляди повторения, сълзи от умора и сълзи от щастие. Това са тренировки, когато никой не гледа и триумфи, когато целият свят аплодира.

Зад всеки медал стои гимнастичка с мечта, треньор с визия, екип с отдаденост, съдии, специалисти, лекари, балетни педагози, хореографи, ръководители и родители, които вярват, дори когато е трудно. Благодарим на всички, които превърнаха 2025 година в еталон за смелостта да мечтаете, за дисциплината да вървите докрай, за силата да защитавате България с чест, стил и сърце!", написаха от централата във фейсбук.

Стилияна Николова Снимка: БФХГ

