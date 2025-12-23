ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от 17-ия кръг в Примера дивисион и класи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21969262 www.24chasa.bg

Филип Кръстев остана без треньор в Англия

2168
Филип Кръстев Снимка: facebook.com/oufcofficial/

Националът Филип Кръстев остана без мениджър в английския втородивизионен "Оксфорд".

Гари Роует беше уволнен след серия от 10 мача със само една победа, съобщиха от клуба.

51-годишният англичанин пое тима преди точно година, завършвайки сезон 2024/2025 на 17-о място за оцеляване в Чемпиъншип. Оттогава той успя да спечели едва 14 от 50-те си двубоя начело на "Оксфорд", като в момента отборът се намира на 22-ата позиция.

Кръстев, който е преотстъпен от белгийския "Ломел", през този сезон има 13 мача с 1 гол до момента.

Филип Кръстев Снимка: facebook.com/oufcofficial/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта