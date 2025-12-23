Филип Кръстев остана без треньор в Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Филип Кръстев остана без мениджър в английския втородивизионен "Оксфорд".

Гари Роует беше уволнен след серия от 10 мача със само една победа, съобщиха от клуба.

51-годишният англичанин пое тима преди точно година, завършвайки сезон 2024/2025 на 17-о място за оцеляване в Чемпиъншип. Оттогава той успя да спечели едва 14 от 50-те си двубоя начело на "Оксфорд", като в момента отборът се намира на 22-ата позиция.

Кръстев, който е преотстъпен от белгийския "Ломел", през този сезон има 13 мача с 1 гол до момента.