От "Лудогорец" поискаха всеобща среща за гарантиране на феърплея и добри терени

От шампиона "Лудогорец" поискаха среща с клубовете в елита, с Българския футболен съюз и с Професионалната лига преди старта на пролетния дял от първенството със следното изявление:

"Ръководството на ПФК "Лудогорец" отправи молба до президента на БФС Георги Иванов и президента на БПФЛ Атанас Караиванов за свикване на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига и представители на на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии. Целта на срещата е да се обсъдят текущи проблеми на клубовете в началото на годината и преди подновяването на първенството и турнира за Купа на България", пишат от клуба.

„Това наше предложение е продиктувано и от очакваните оспорвани двубои в началото на втория полусезон на Първа професионална лига, четвъртфинала, полуфиналите, и финала на турнира за Купата на България, и искрените ни надежди те да бъдат проведени на отлични терени, и при спазен феърплей. Също така, бихме желали да дискутираме датите за четвъртфиналната и финалната фаза на турнира за Купата на България, и началото на сезон 2026/27 г.

Пожелаваме на служители на БФС, БПФЛ и всички професионални футболни клубове щастливи и спокойни празнични дни, както и успех през настъпващата година."

Разградчани ще играят 1/4-финал за купата с "Левски", а освен това ще имат мач със "сините" за суперкупата и най-вероятно още 2 за първенството.

Столичани водят в Първа лига със 7 т. пред първенците в последните 14 г.