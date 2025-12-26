Исак сега си мисли, че е в ада, но можеше и да е много по-зле

Спортните лекари на Острова припомниха, че скъсана кръстна връзка е много по-лоша присъда от фрактура на фибулата

Александър Исак със сигурност би взел синьото хапче, ако беше на мястото на Нео. В "Матрицата" от 1999 г. борецът от съпротивата Морфей предлагаше синьо и червено хапче, като първото от двете обещаваше бързо бягство от жестоката реалност и потъване в пухения балдахин на щастливата илюзия. Точно от такова лекарство се нуждае нападателят на "Ливърпул", за когото предстои тъжна Коледа и още по-мрачно посрещане на новата година.

Шведът бе връхлетян от жестока контузия в мача с "Тотнъм" и сега не му остава нищо друго, освен да сменя позите в болничното легло, докато неговите съотборници се кефят на празничните мачове в английската Висша лига и на шумните купони след това. Нападателят на "мърсисайдци" счупи глезена си във възможно най-неподходящия за него момент. То не че има подходящи моменти за лошите неща, които ни застигат в живота, и все пак...

Исак тъкмо започваше да се отърсва от психическото напрежение,

което го налегна след трансфера му от "Нюкасъл" в "Ливърпул". Проблемът беше, че за него бяха платени 125 млн. евро, а той вкара едва 3 гола в първите си 16 мача. И все пак мениджърът Андре Слот не спираше да повтаря, че прескъпата му покупка все повече се аклиматизира към обстановката в новия си клуб и скоро ще покаже защо са били платени толкова много пари за него. В дербито с "Тотнъм" шведът започна титуляр и се усещаше, че има настроение в играта му. Но да се контузиш точно когато си отбелязал гол, е възможно най-извратеният финал на тази и без това тъжна история.

От ръководството на "Ливърпул" увериха феновете, че операцията е минала успешно, но това не означава, че Александър Исак още утре или вдругиден ще се върне на терена. Може да го няма два, а може да липсва и пет месеца. Всичко зависи от работата на лекарите и от организма на футболиста. На Острова вървят всякакви прогнози относно възстановяването на шведския нападател и понеже публиката очевидно се вълнува от драматичните му перипетии, медиите не спират да бълват разнообразни информации по темата.

Стигна се дори дотам популярни спортни лекари да спорят доколко всъщност е сериозна контузията на Исак.

Според мнозинството от специалистите той е отворил вратата на ада,

но е успял да се измъкне преди да бъде натикан в казана. В момента в който шутира за гола си във вратата на "Тотнъм", нападателят на "Ливърпул" усеща жестока болка в левия глезен и впоследствие се оказва, че е счупил фибулата. Това е и най-честата контузия, когато става дума за фрактури на краката във футбола. Добрата новина е, че именно фибулата зараства най-бързо, тъй като е по-малката от двете кости на крака и образува външната част на пищяла, където е концентрирано по-малко напрежение по време на движение. При добро стечение на обстоятелствата футболист с подобна контузия може да се върне още преди да е изтекъл вторият месец от момента на счупването.

Лекарите припомнят, че скъсването на предна кръстна връзка е далеч по-сериозна неприятност и всъщност се смята за може би най-страшната травма в спорта от тези, които по-често застигат професионалните спортисти.

В такива случаи пострадалият отсъства от шест до осем месеца,

а понякога се стига и до прекратяване на спортната кариера. В наши дни медицината е напреднала достатъчно, за да предложи трансплантации на сухожилия от донори, така че да се постигне пълно възстановяване на пациента.

Исак също получи възможно най-модерното лечение, така че има всички шансове да се върне по-рано от очакваното. Но това до голяма степен зависи и от него. При този род контузии от един момент натам натоварването на костта стимулира възстановяването . Така че, колкото и да го боли, на Александър Исак ще му се наложи да започне да ходи, след това да тича, а после отново ще се върне от игра и ще започне да бележи дори по-често отпреди. Поне на това се надяват всички фенове на "Ливърпул".