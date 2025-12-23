ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Пд) извади 1,5 млн. лева и вече може да прави трансфери

"Ботев" (Пловдив) изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484,80 лева, които до този момент блокираха възможността за трансфери, съобщиха в официално изявление от футболния клуб.

Както е известно, до момента "канарчетата" имаха няколко влезли в сила забрани от Световната футболна централа (ФИФА) за осъществяване на трансфери заради неплатени задължения, генерирани от предишното ръководство на "жълто-черните".

"С радост ви информираме, че днес ПФК "Ботев" изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484.80 лв, които до този момент блокираха възможността за трансфери. Така всички ще посрещнем предстоящите празници със спокойствие, сигурност и увереност.

Даваме пълна възможност на нашия специалист и старши треньор Димитър Димитров-Херо да вземе необходимите решения и да картотекираме футболистите, които според него ще помогнат на отбора. Вярваме му и сме убедени, че ще върне "Ботев" там, където му е мястото.

Наистина е тежко, когато плащаш грешките и кражбите на други хора, но точно тези изпитания ни правят по-силни, по-единни и по-решителни. Ние няма да се откажем и ще продължим да градим "Ботев" с чест, прозрачност и отговорност.
Нека през новата година бъдем заедно на нашия красив стадион!

Да загърбим всички разногласия и да работим заедно за доброто и бъдещето на нашия любим клуб "Ботев".

"Ботев" е над всичко и над всички", написаха от клуба.

