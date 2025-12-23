ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха мъртъв норвежки национал по биатлон в хоте...

Откриха мъртъв норвежки национал по биатлон в хотелска стая

1508
Снимка: IBU

Норвежкият национал по биатлони Сиверт Бакен е починал на 27-годишна възраст в Италия. Това съобщават от пресслужбата на асоциацията по биатлон на скандинавската държава.

Засега причината за смъртта му остава неизвестна, като той е бил намерен в хотел в курорта Лавеце в италианските Алпи, където бил на тренировъчен лагер.

Бакен е трикратен европейски шампион. Той има една победа за световната купа. Последното му участие в бея бе преди една 2 дни - масовия старт в Гран Борнан (Франция), в който той завършва на 20-о място.

Снимка: IBU
