Григор Димитров мина границата от 31 милиона долара

Григор Димитров премина нова граница.

Най-добрият български тенисист в историята вече има над 3 милиона долара, спечелени само от награден фонд.

Въпреки че се контузи тежко и заради скъсания гръден мускул не игра няколко месеца, бившият №3 в света изкара приличните 1 753 525 долара през този сезон (1 735 659 от мачовете поединично и 17 866 от двойки). Така общите доходи в кариерата му според официалната статистика на АТП стигнаха $ 31 045 068, които го нареждат на 16-о място за всички времена. В класацията по пари за тази година Димитров е 38-и. Начело с общо 21 354 778 долара е водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Исп), следван от големия си съперник Яник Синер (Ит) с 19 120 641 и Александър Зверев (Гер), който завърши сезона със 7 468 230.

Споменатата обща сума за Григор не включва парите му от рекламни договори. Той е лице на Wilson, Lacoste, Adidas (обувки) и акционер в швейцарската фирма за луксозни часовници Bianchet. Нашият тенисист рекламира също една от големите банки в България, а отскоро и логистична компания, за която снима нов клип, завъртян преди дни по социалните мрежи.

Димитров се подготвя за новия сезон в академията на бившия си треньор Патрик Муратоглу в Дубай. Негов партньор за кратко бе и 10-годишната талантлива състезателка от Мароко Ясмин. Момичето е играло също с Новак Джокович и Арина Сабаленка, а освен това е голям фен на националния отбор на страната си и е вземала автограф от звездата Софиян Амрабат (в момента в испанския “Бетис”).

