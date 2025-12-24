Шампионът на Полша иска Пламен Андреев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът на Полша "Лех" (Познан), се интересува от българския вратар Пламен Андреев, който в момента играе под наем в испанския втородивизионен "Расинг" (Сантандер), съобщават едновременно полски и нидерландски медии.

Младежкият ни национал е собственост на "Фейенорд" (Ротердам), но за да трупа повече игрово време, беше изпратен под наем в Сегунда дивисион.

Началото там обаче не беше добро за юношата на "Левски" и той не получаваше шансове за изява, което обаче се промени в последните седмици заради контузията на титулярния страж Хокин Ескиета.

Андреев вече освен за кралската купа пази и в Сегунда дивисион.