ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът на Полша иска Пламен Андреев

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21971239 www.24chasa.bg

Шампионът на Полша иска Пламен Андреев

1096
Пламен Андреев Снимка: facebook.com/realracingclub/

Шампионът на Полша "Лех" (Познан), се интересува от българския вратар Пламен Андреев, който в момента играе под наем в испанския втородивизионен "Расинг" (Сантандер), съобщават едновременно полски и нидерландски медии.

Младежкият ни национал е собственост на "Фейенорд" (Ротердам), но за да трупа повече игрово време, беше изпратен под наем в Сегунда дивисион.

Началото там обаче не беше добро за юношата на "Левски" и той не получаваше шансове за изява, което обаче се промени в последните седмици заради контузията на титулярния страж Хокин Ескиета.

Андреев вече освен за кралската купа пази и в Сегунда дивисион.

Пламен Андреев Снимка: facebook.com/realracingclub/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта