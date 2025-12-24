ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрата на Меси претърпя зверска катастрофа

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Тежка автомобилна катастрофа е преживяла сестрата на Лионел Меси - Мария Сол Меси, като новината предизвика сериозно притеснение сред нейните близки. Дори вероятно ще бъде отложена нейната сватба, която бе планирана за началото на януари.

Инцидентът е станал в Маями, където 32-годишната Мария е загубила контрол над автомобила си и се е ударила в стена.

По първоначална информация катастрофата е била тежка и е довела до множество травми.

Мария Сол Меси е получила фрактури на гръбначни прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния, които усложняват възстановяването.

