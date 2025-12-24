ЦСКА пред договор със световен гигант

ЦСКА е в преговори с една от най-известните световни фирми, които правят футболни терени по света. Очаква се договорът да бъде подписан в началото на януари. Ръководството на “червените” е взело решение да бъде чуждестранна фирма, която да направи терен на световно равнище на реновирания стадион.

Подробностите ще са ясни до средата на януари, като целта е да се направи терен, който да отговоря на всички изисквания за финал от европейските клубни турнири.

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов направи посещение на спортното училище “Генерал Владимир Стойчев”, което е държавно, но винаги е било свързано с клуба. Там са израснали един куп от звездите на “червените” като Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и и другите юноши , израснали в школата.

С Вангелов бяха спортно-техническият директор Бойко Величков, временният шеф на школата Петър Занев и лидерът на агитката Иван Велчев-Кюстендилеца.

Говорено бе за задълбочаване на сътрудничеството с училището, което е доста важно за клуба, особено за школата му.

Очаква се поне до края на януари да функционира едно от игрищата на новата база на юношите край летището. Проблемът е във валежите, които затрудняват залепването на изкуствената трева. По принцип там ще има главно изкуствени терени.

