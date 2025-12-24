ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо: Българският футбол има бъдеще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21971951 www.24chasa.bg

Георги Иванов-Гонзо: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

828
Георги Иванов Снимка: БФС

Президентът на БФС Георги Иванов rp.epe i обръщение по повод изминаващата 2025 година:

"Уважаемо футболно семейство,

В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол.

2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие. Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа.

През годината БФС постави силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартира ключови проекти. В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система.

Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна. Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.

Благодаря на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, членовете на Изпълнителния комитет на БФС, на екипа, партньорите, клубовете и най-вече на децата и младите футболисти, които носят надеждата за утрешния ден.

Пожелавам на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година.

Светли празници и успешна Нова година!

Георги Иванов

Президент на Българския футболен съюз"

Георги Иванов Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)