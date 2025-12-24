Роналдо си купи вили на 2 острова в Червено море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Португалската мегазвезда на саудитския "Ал Насър" Кристиано Роналдо стана собственик на две вили на уединени острови в Червено море, според уебсайта на предприемача Red Sea Global, предава БТА.

До резиденцията в курорта Нуджума се стига само с лодка или хидроплан. Островите се намират на 26 км от континента.

„Още от първото ни посещение усетихме връзка с острова и неговата природна красота. Това е място, където се чувстваме спокойни. Сега, когато имаме дом тук, можем да прекарваме време със семейството си в пълно спокойствие", каза съпругата на 40-годишния нападател Джорджина Родригес.