ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пи Диди поиска незабавно да бъде освободен от затв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21972549 www.24chasa.bg

Ботас се връща във Формула 1 с наказание

1816
Валтери Ботас

Валтери Ботас се връща във Формула 1, но още в първия кръг от новия шампионат ще трябна да изтърпи наказание.

Опитният финландец ще бъде пилот на дебютиращия “Кадилак”. В Гран при на Австралия го очакват 5 места назад на старта заради инцидент с Кевин Магнусен в Абу Даби в края на миналата година.

Валтери бе резервен пилот на “Мерцедес”, а в “Кадилак” ще бъде съотборник със Серхио Перес от Мексико.

Във Формула 1 трябва да влязат новите правила за задвижващите системи, както и за конструкцията на автомобилите. Някои отбори заподозряха “Мерцедес” в измама с двигателя с вътрешно горене, която може да осигури допълнителна мощност от 15 конски сили.

Валтери Ботас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)