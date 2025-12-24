Ботас се връща във Формула 1 с наказание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Валтери Ботас се връща във Формула 1, но още в първия кръг от новия шампионат ще трябна да изтърпи наказание.

Опитният финландец ще бъде пилот на дебютиращия “Кадилак”. В Гран при на Австралия го очакват 5 места назад на старта заради инцидент с Кевин Магнусен в Абу Даби в края на миналата година.

Валтери бе резервен пилот на “Мерцедес”, а в “Кадилак” ще бъде съотборник със Серхио Перес от Мексико.

Във Формула 1 трябва да влязат новите правила за задвижващите системи, както и за конструкцията на автомобилите. Някои отбори заподозряха “Мерцедес” в измама с двигателя с вътрешно горене, която може да осигури допълнителна мощност от 15 конски сили.

