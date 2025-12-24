Обявиха капитана на България за център №8 в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на българския национал отбор по волейбол Алекс Грозданов бе обявен за център №8 в света и №1 в Полша в престижната класация на специализирания сайт Volleyball World за най-добри играчи през изминалата календарна година.

Централният блокировач спечели титлата с "Люблин" и заслужи сребърен медал на световното във Филипините през септември с държавния ни тим.

Грозданов попадна в идеалния отбор на мондиала заедно с Алекс Николов, който пък бе реализатор №1 в него със 173 т.

След това с "Люблин" капитанът на България стигна и до суперкупата на Полша.