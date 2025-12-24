"Ботев" (Вр) взе защитник, играл в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Враца) привлече със свободен трансфер централния защитник Лазар Боянов, който до момента играеше за разпадащия се втородивизионен "Пирин" (Благоевград).

"Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов! Ново подкрепление в защитата на "Ботев".

Той е на 22, но вече знае какво е да играеш под напрежение. Лазар е младежки национал на България и е преминал школовка в Португалия ("Насионал", "Маринензе", "Есперанса Лагос"). Идва, за да покаже характер във Враца. Успех със зеления екип", пишат от "Ботев".