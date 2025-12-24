ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Вр) взе защитник, играл в Португалия

"Ботев" (Враца) привлече със свободен трансфер централния защитник Лазар Боянов, който до момента играеше за разпадащия се втородивизионен "Пирин" (Благоевград). 

"Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов! Ново подкрепление в защитата на "Ботев".

Той е на 22, но вече знае какво е да играеш под напрежение. Лазар е младежки национал на България и е преминал школовка в Португалия ("Насионал", "Маринензе", "Есперанса Лагос"). Идва, за да покаже характер във Враца. Успех със зеления екип", пишат от "Ботев".

