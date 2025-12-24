ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алкарас и Фереро не се разбрали по условията в новия договор

Карлос Алкарас и Хуан Карлос Фереро Снимка: Ройтерс

Разминавания по условията в договора са довели до изненадващата раздяла между световния номер 1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас и неговия треньор Хуан Карлос Фереро.

Фереро тренира Алкарас от седем години, когато тенисистът бе едва на 15. С негова подкрепа той спечели шест титли от "Големият шлем" и се изкачи на върха на световната ранглиста, но двамата обявиха през миналата седмица, че пътищата им се разделят, предава БТА.

"Имаше определени неща, за които двете страни не се разбраха. Може би нещата можеха да се променят, ако бяхме седнали да поговорим, но това така и не се случи. Не ми е приятно, защото подобни взаимоотношения не могат да приключат за един ден. Ще има период на страдание от моя страна, но желая на Карлос всичко най-добро", каза Фереро.

Фереро добави, че разминаванията на двамата не са от финансово естество. Той каза също така, че вече е получил оферти от други тенисисти, но е решил да си вземе кратка почивка.

