Макс Верстапен: Няма малко бременна – или да, или ...

Макс Верстапен: Няма малко бременна – или да, или не

Макс Верстапен целува приятелката си Кели Пикет. Снимка: Ройтерс

Сезонът във Формула 1 приключи и новият световен шампион е Ландо Норис. Въпреки щурма в последните състезания носителят на 4 титли Макс Верстапен остана на 2 точки в крайното класиране.

Когато след финала в Абу Даби бе попитан как ще коментира минималната разлика, нидерландецът от “Ред Бул” отговори: “Това е положението - или печелиш, или не. Същото като дали една жена е бременна - да или не. Няма средно положение.”

В един от сайтовете си направиха труда да съберат и други култови изречения. Ето някои:

“Ако майка ми имаше топки, щеше да ми е баша” (2024 г.); “Аз пак победих, какво се случва с останалите?" (2024); “Явно господ е с моя съперник, но той не е господ” (2020).

Верстапен трябваше да плати традиционната вечеря на пилотите по повод финалния кръг от шампионата. По време на сбирката в ресторант в Абу Даби обаче Макс се улиса в разговори и когато всичко приключи, се оказа, че сметката е оправена от Пиер Гасли, без останалите да разберат. Верстапен обясни, че докато французинът е плащал, той е довършвал своя джин с тоник, но обеща догодина да не пропусне реда си.

