Илия Груев след коледна визита в детска болница: Там осъзнаваш, че има реални проблеми

Футболисти на елитния английски “Лийдс”, сред които българският национал Илия Груев, посетиха Детската болница в Лийдс за традиционното си годишно празнично гостуване с мисията да се срещнат с възможно най-много деца и семейства, които в момента се нуждаят от медицински грижи, и да зарадват малчуганите в тежкия за тях момент.

Освен нашия халф в благородната инициатива участваха капитанът Итън Ампаду, Джо Родън, Сам Байрам, Карл Дарлоу, Алекс Кернс, Лукас Нмеча, Габриел Гудмундсон, Яка Бийол, Ноа Окафор, Доминик Калвърт-Люин, Джак Харисън, Джеймс Джъстин, Себастиан Борнау и Брендън Арънсън.

Те се отправиха към болницата в центъра на града след тренировка.

По време на празничната визита, която е изключително специално събитие както за клуба, така и за болницата всяка година, играчите прекараха много време в раздаване на подаръци от “Лийдс”, снимки с децата и семействата им и раздаване на автографи.

Груев и компания разговаряха с малките пациенти и техните близки, стараейки се да повдигнат духа им при ситуацията, в която са - ще трябва да прекарат празниците в болницата.

Футболистите също така раздадоха подаръци на медицинските сестри и персонала, за да покажат признателността си за невероятната работа, която вършат всеки ден.

“За нас е много важно да направим това нещо. Също така никак не е лесно да виждаш подобни гледки. Мисля обаче, че това те обогатява като личност – осъзнаваш, че някои хора имат други проблеми, наистина тежки и реални проблеми. Хубаво е за нас да виждаме това, да помагаме на децата и да им направим подаръци за Коледа”, сподели след посещението Груев.

“Знаем, че Коледа наближава, затова дойдохме да посетим децата, за които тя е най-важна. Те преминават през труден период. Не е никак лесно да стоиш в болница, затова искахме да им дадем малко позитивизъм и да предизвикаме усмивки по лицата им. Това е малък жест, но мисля, че направихме децата щастливи”, каза пък Ноа Окафор.

А Брендън Арънсън добави: “Изпитвам голямо уважение към медицинската сфера и хората, които работят в нея. Когато поискат снимки или нещо подобно, винаги искаме да направим всичко възможно за тях заради това, което вършат – те също са супергерои и заслужават голямо признание. Наистина е специално.”

“Семействата тук преминават през трудни времена и когато им казахме за посещението тази сутрин, имаше истинско вълнение. Играчите бяха прекрасни.

В това време от годината, когато толкова много неща се случват в училищата и по домовете, децата в болницата пропускат част от това. Затова е важно да празнуваме с тях – това е нещо, което ще помнят дълго”, каза с дълбока благодарност Сара Флетчър - главна медицинска сестра на болницата.

“През целия декември всички играчи от първия отбор участват в различни празнични инициативи, отвръщайки за подкрепата и любовта на цялата “бяла” общност, която ги подкрепя неуморно всеки уикенд.

“Лийдс” поддържа от дълги години отношения с Детската болница в едноименния град, която е една от водещите в страната. Както винаги, преживяването беше специално за всички. Нашето желание бе да помогнем за разпръсването на празнична атмосфера в този труден за семействата момент, написаха от йоркширския клуб.

След пристигането си в него в края на август 2023 г. от германския “Вердер” Груев редовно взема участие в различни благотворителни акции, свързани най-вече с оказване на подкрепа както към болни деца, така и към възрастни със здравословни проблеми и неравностойно положение. Също така и в такива за насърчаването на децата да играят футбол в училище.