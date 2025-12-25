От "Лудогорец" дариха с коледни подаръци деца без родители

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В навечерието на Коледа футболистите от първия отбор на "Лудогорец" избраха да дарят надежда. С лични средства те зарадваха деца без родители от центровете за настаняване от семеен тип в Разград с подаръци и лакомства.

С грижа и внимание отборът осигури дивани за децата с увреждания в Дома за медико-социални грижи и топли олекотени завивки за 80 възрастни хора в Дома за стари хора в града.

„Коледа е повече от празник – тя е съпричастност.

Нека бъдем хора. Всеки ден. Защото понякога една усмивка и едно малко дело могат да променят нечий цял свят", написаха от "Лудогорец" на своя официален сайт.