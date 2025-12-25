Наш талант ще направи дебют в турнир от "Големият шлем"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Български талант в тениса ще направи дебют в турнир от "Големият шлем" при юношите.

Димитър Кисимов е под №21 в списъка за основната схема за откритото на Австралия следващия месец. В световната ранглиста нашият състезател е 44-и.

Наскоро в САЩ Кисимов игра финал на престижния турнир до 18 г. в Брейдентън, а на неофициалното световно "Ориндж Боул" се отказа на осминафинала заради контузия.

При мъжете на Australian Open ще ни представя Григор Димитров, а Виктория Томова трябва да мине през квалификациите при жените.