Отборът на Мъри Стоилов с най-много играчи в отбора на полусезона в Турция

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" е с най-много представители в отбора на полусезона в турската суперлига. Тимът от Измир е с трима представители - вратарят Матеуш Лис и защитниците Елитон и Амин Шерни.

Грандовете "Галатасарай", "Фенербахче" и "Трабзонспор" имат по двама, докато "Газиантеп" и "Башакшехир" са с един.

Елитон е добре познато име у нас. Преди да заиграе в Турция при Мъри, бранителят бе част от ЦСКА 1948.

Иначе воденият от Стоилов тим заема 4-ото място в комшийския елит и към момента заема местата, даващи право да участие в Европа.