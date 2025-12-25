ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отборът на Мъри Стоилов с най-много играчи в отбора на полусезона в Турция

Отборът на Мъри Стоилов с най-много играчи в отбора на полусезона в Турция

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" е с най-много представители в отбора на полусезона в турската суперлига. Тимът от Измир е с трима представители - вратарят Матеуш Лис и защитниците Елитон и Амин Шерни.

Грандовете "Галатасарай", "Фенербахче" и "Трабзонспор" имат по двама, докато "Газиантеп" и "Башакшехир" са с един.

Елитон е добре познато име у нас. Преди да заиграе в Турция при Мъри, бранителят бе част от ЦСКА 1948.

Иначе воденият от Стоилов тим заема 4-ото място в комшийския елит и към момента заема местата, даващи право да участие в Европа.

