Освободиха задържания за употреба на наркотици президент на "Фенербахче"

1448
Снимка: Ройтерс

Президентът на "Фенербахче" Садетин Саран беше освободен под съдебен контрол в четвъртък след задържането му предишната вечер като част от разследване за наркотици, съобщиха медиите в страната.

Истанбулски съд разпореди на Саран да се явява в полицейско управление два пъти седмично, за да се регистрира. Футболният остава със забрана за пътуване в чужбина, наложена по-рано по време на разследването, започнало в началото на декември, предава БТА.

Първоначално Саран се яви пред прокурорите на 20 декември, за да даде показания, а след това беше насочен към съдебномедицинска експертиза. Докладът показа следи от наркотици в проба от косата му.

Саран, който отхвърли резултатите чрез изявление в социалните медии, беше подкрепен от фенове на Фенербахче пред сградата на истанбулския съд.

Снимка: Ройтерс

