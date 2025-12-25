След много силен мач пред родителите си Мони Николов посяга към първи трофей в Русия (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското явление в световния волейбол Мони Николов изигра много силен мач за водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) и посяга към първи трофея в Русия.

В първи полуфинал за суперкупата "железничарите" удариха 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) "Динамо" (Москва) в Санкт Петербург и си отмъстиха на столичани за загубата в първенството.

Мони се развихри пред родителите си Мая и Владо Николов и сестра си Дария и брат си Филип, които бяха на трибуните.

19-годишният разпределител добави към чудесно изпълнената си диригентска роля 9 точки (2 ас, 3 блока).

Във финала утре "Локомотив" ще срещне победителя от втория плуфинал "Зенит" (Казан) - "Зенит" (Санкт Петербург).